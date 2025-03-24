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Киянин отримав 7,5 років за вбивство бездомного собаки

24 березня 2025, 14:03

Киянин отримав 7,5 років за вбивство бездомного собаки

Живодер отримав 7,5 років за вбивство собаки. Фото: кадр із відео Живодер отримав 7,5 років за вбивство собаки. Фото: кадр із відео

Киянин, який убив собаку в Дніпровському районі столиці, скинувши її зі сходів, засуджений до 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури Києва, Дніпровський районний суд ухвалив обвинувальний вирок 31-річному чоловіку за жорстоке поводження з безпритульною собакою, що спричинило її загибель (ч. 3 ст. 299 КК України).

Засуджений раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Нагадаємо, підозрюваний, який проживав зі співмешканкою, двома її синами та спільною 11-місячною донькою, привів до квартири безпритульну собаку Мілку, а потім почав виштовхувати її в під'їзд.

Він бив тварину ногами, після чого, тримаючи на руках доньку, скинув собаку зі сходів і продовжив її бити. Внаслідок численних травм внутрішніх органів і крововтрати, собака загинула.

Це підтверджено експертизами. Кадри жорстокого поводження зафіксували камери спостереження в будинку.

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