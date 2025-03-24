Киянин отримав 7,5 років за вбивство бездомного собаки

Живодер отримав 7,5 років за вбивство собаки. Фото: кадр із відео

Киянин, який убив собаку в Дніпровському районі столиці, скинувши її зі сходів, засуджений до 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.







За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури Києва, Дніпровський районний суд ухвалив обвинувальний вирок 31-річному чоловіку за жорстоке поводження з безпритульною собакою, що спричинило її загибель (ч. 3 ст. 299 КК України).



Засуджений раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Нагадаємо, підозрюваний, який проживав зі співмешканкою, двома її синами та спільною 11-місячною донькою, привів до квартири безпритульну собаку Мілку, а потім почав виштовхувати її в під'їзд.



Він бив тварину ногами, після чого, тримаючи на руках доньку, скинув собаку зі сходів і продовжив її бити. Внаслідок численних травм внутрішніх органів і крововтрати, собака загинула.



Це підтверджено експертизами. Кадри жорстокого поводження зафіксували камери спостереження в будинку.