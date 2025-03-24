Трамп розповів, на якій стадії переговори Вашингтона та Києва

Президент США Дональд Трамп заявив, що «чекає на швидке підписання американо-української угоди про розподіл доходів від видобутку критично важливих корисних копалин в Україні», повідомляє агентство Reuters.



Крім того, Трамп повідомив журналістам на зустрічі зі своїм Кабінетом міністрів, що Сполучені Штати «обговорюють з Україною можливість придбання американськими компаніями українських електростанцій».



За інформацією Reuters, у неділю, 23 березня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) делегація США провела переговори з українськими чиновниками, а у понеділок — з російськими представниками. Основною темою обговорень стало «припинення вогню у Чорному морі», проте Трамп зазначив, що постають й інші питання.



«Ми зараз говоримо про територію. Ми говоримо про лінію розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанції. Дехто каже, що електростанція має належати Сполученим Штатам... тому що ми маємо досвід», — підкреслив він, мабуть, маючи на увазі захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію.



Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський вважає, що РФ вдалося вплинути на деяких людей у команді Білого дому за допомогою інформації, що нібито українці не хочуть закінчувати війну, і що треба щось зробити, щоб змусити їх.



«Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей у команді Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх», — сказав Зеленський в інтерв'ю The Time.



За словами Зеленського, припущення президента США Дональда Трампа про повернення Росії до G7 скасувало б ізоляцію Володимира Путіна за його вторгнення до України.



«Це великий компроміс, уявіть собі звільнення Гітлера з політичної ізоляції», — додав глава Української держави.



Водночас Зеленський наголосив, що Трамп може змусити росіян йти на поступки, оскільки, виглядає, він єдиний, кого боїться Путін. Президент України додав, що «росіяни справді злякалися», коли США погрожували накласти санкції на Кремль за безперервні бомбардування України.



Як повідомлялося, Володимир Зеленський спростував обговорення із президентом США питання власності на українські атомні станції.



Як повідомлялося, представники України та США проведуть ще один раунд переговорів після зустрічі американської та російської делегацій в Ер-Ріяді.