Сьогодні США та Росія оприлюднять спільну заяву після переговорів у Саудівській Аравії — CBS News

Готель в Ер-Ріяді, де проходили переговори делегацій США та Росії. Фото: Інтерфакс

США та Росія планують оприлюднити спільну заяву сьогодні вранці після переговорів у Саудівській Аравії, спрямованих на досягнення угоди про припинення вогню у Чорному морі. Заява очікується о 4:00 за вашингтонським часом та о 10:00 за київським. Про це повідомляє CBS News.

Зазначається, що подробиці поки невідомі, проте «звіти, надані адміністрації Трампа технічною групою США в Ер-Ріяді, виглядають оптимістичними».

У свою чергу джерело Reuters у Білому домі заявило, що за підсумками переговорів США і РФ, що відбулися 24 березня в Ер-Ріяді, «спостерігається прогрес». Незабаром буде зроблена «позитивна заява», додав він, не уточнюючи деталі.

«Хоч деталі заяви поки не розголошуються, технічна команда США в Ер-Ріяді поділилася з адміністрацією Трампа позитивними звітами щодо переговорів. Також було поінформовано українських посадовців», — йдеться в повідомленні.

Раніше прессекретар МЗС Росії Марія Захарова пообіцяла, не розкриваючи подробиць, що 25 березня міністр закордонних справ Сергій Лавров розповість про переговори в телеінтерв'ю.