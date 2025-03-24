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На Донбасі засуджено вісьмох українців за службу в окупаційних військах

24 березня 2025, 19:30

На Донбасі засуджено вісьмох українців за службу в окупаційних військах

У Донецькій області винесено вироки восьми громадянам України за державну зраду та колабораційну діяльність (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Суд засудив їх до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Вони воювали проти ЗСУ та були взяті в полон.

2019 року житель Стаханова вступив до лав так званої «народної міліції ЛНР». Він служив старшим навідником, вогнеметником та старшим стрільцем, брав участь у бойових діях у Бахмутському районі, займався підготовкою БПЛА та аеророзвідкою.

Також серед засуджених — семеро мешканців Донецька, Горлівки, Макіївки, Дебальцевого, Амвросіївки та Старобешівського району. Вони брали участь у наступах у Покровському районі, штурмували позиції ЗСУ у Графському Волноваському районі та Курахівській громаді.

Крім того, засуджені воювали в районі Микільського, Курахового, Зайцева та Дачного на Торецькому напрямку.

Двоє із засуджених, бувши стрільцями, утримували позиції російських військ у Вугледарській громаді, Шевченковому та Зеленівці Покровського району.

Донецька обласна прокуратура раніше заочно повідомила про підозру у державній зраді двом колишнім співробітникам незаконно створеної «виправної колонії» в окупованому Маріуполі.

Також перед судом постануть вісім українців-учасників російських військ, затриманих у Бахмутському та Покровському районах Донецької області.

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