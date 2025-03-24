На Покровському напрямку знищено російську РСЗВ «Град»

Удар дрона по російській РСЗВ «Град». Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили російську РСЗВ БМ-21 «Град». Про це повідомляє пресслужба бригади.







Пілоти ударних дронів вистежили реактивну систему залпового вогню окупантів на вогневій позиції. Після чого точним ударом FPV-дрона російську техніку було знищено разом із боєкомплектом.



Крім того, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора у бік дев'яти населених пунктів цього району.