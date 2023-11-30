Юлія Вітязєва заочно засуджена до 11 років в'язниці за роботу на Соловйова

За матеріалами СБУ до 11 років в'язниці заочно засуджено пропагандистку каналу Соловйова колаборантку Юлію Лозанову, більш відому під псевдонімом Юлія Вітязєва, яка ховається від правосуддя в Росії. Про це повідомила СБУ.



Ще у 2015 році вона переїхала з України до Москви, де почала публічно розповсюджувати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.



З початку повномасштабного вторгнення Росії вона постійно виступала за підтримку російських військ, про що заявляла у численних ефірах на телеканалі «Соловйов Live».

Колаборантку Юлію Лозанову засуджено на 11 років. Фото: СБУ

Крім того, колаборантка стала «оглядачкою» окупаційного інформагентства News Front, яке створили у тимчасово окупованому Криму. Встановлено, що саме Лозанова однією з перших почала виправдовувати росіян у підриві Каховської ГЕС.



Також вона регулярно використовує підконтрольні телеграм-канали для збирання донатів на потреби окупаційних угруповань Росії, які воюють проти України.



Суд визнав Лозанову (Вітязєву) винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їй заочно призначено 11 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Раніше глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін прозвітував про черговий десант «іноземних журналістів із різних куточків світу», які приїхали до нього на пресконференцію до захопленого Росією Донецька.