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Окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: у ОВА розповіли деталі

01 грудня 2023, 18:59

Окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: у ОВА розповіли деталі

Російська армія обстріляла населені пункти на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждалих немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог чотири рази протягом дня гатив по Нікопольщині з артилерії», — написав він.

За словами Лисака, вранці — по районному центру, а ввечері — по Марганецькій громаді.

Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

Нагадаємо, в ніч з 30 листопада на 1 грудня російські війська атакували Дніпропетровщину.

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Сергій Лисак
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