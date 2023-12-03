В окупованому Донецьку під час скидання боєприпасу з БПЛА постраждали двоє людей

У Кіровському районі тимчасово захопленого Росією Донецька постраждали двоє місцевих жителів через скидання вибухонебезпечного предмета. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.



«Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з ворожого безпілотного літального апарату у Кіровському районі біля шахти ім. Скочинського поранено чоловіка 1963 року народження та жінку 1956 року народження», — написав він.



Нагадаємо, у Донецьку сьогодні 3 грудня стався обстріл. Відомо про трьох постраждалих.