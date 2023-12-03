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Росіяни штурмують Авдіївський коксохім, іноді доходять майже до паркану заводу — Барабаш

03 грудня 2023, 15:22

Росіяни штурмують Авдіївський коксохім, іноді доходять майже до паркану заводу — Барабаш

Російська армія намагається вийти на Авдіївський коксохімічний завод, однак це їм це не вдається. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Не лишають спроб штурмувати коксохімічний завод, лізуть і вдень, і вночі. Іноді доходять майже до паркану заводу, але далі їм не вдається проходити. Дуже гаряче на тому напрямку, вони лізуть майже постійно», — зазначив він.

На думку голови Авдіївської МВА, росіяни думають, що в підприємстві багато укріплень та підземних сховищ. Так, коксохім нагадує їм Азовсталь, що в окупованому Маріуполі. Проте політик зазначив, що «вони (укріплення – ред.) є, але їх в рази менше».

Також Барабаш додав, що наразі найскладнішими напрямками залишаються район Степового, коксохіму та Авдіївської промзони.

«Ворог намагається штурмувати, кидає безліч особового складу», — резюмував він.

Нагадаємо, окупанти протягом доби обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. Зокрема, вдарили по Авдіївці.

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Віталій Барабаш
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