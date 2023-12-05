Усіх дітей евакуювали з Авдіївки — Барабаш

З Авдіївки Донецької області евакуйовано всіх дітей. Про це заявив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє «Громадське радіо».

«Немає дітей у місті. Знайшли ми цю родину із хлопчиком, вони поїхали. Станом на сьогодні немає жодної дитини у місті. По всіх фронтових громадах майже ніде дітей не залишилося», — розповів він.

Раніше глава МВА повідомляв, що в Авдіївці офіційно залишалася одна дитина — це хлопчик, але її не могли знайти. Його батьки вже близько 4 місяців не отримують гумдопомоги.

Нагадаємо, в результаті авіаудару по Авдіївці 25 листопада було зруйновано два житлові будинки.