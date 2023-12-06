ЗСУ ліквідували понад 1270 окупантів за добу

Минулої доби, 5 грудня, Збройні сили України знищили понад 1270 російських окупантів при 91 бойовому зіткненні. Відповідну інформацію було опубліковано у доповіді Генерального штабу ЗСУ.



Зокрема, українські захисники оновили кількість спалених танків, довівши його загальну кількість до 5600 одиниць. Також було знищено 40 бойових броньованих машин.



ЗСУ ліквідували ще 37 артилерійських систем та шість систем РСЗВ. У районі острова Зміїний до всього було знищено російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.



Українська система ППО додала до списку збитих цілей 51 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Така велика кількість живої сили, яку противник кинув в атаку, може бути пов'язана з тим, що російські військові отримали завдання «взяти» Авдіївку на Донеччині за будь-яку ціну до 14 грудня, коли глава Кремля має провести свою підсумкову пресконференцію.