Сили ППО у небі над Україною збили 15 «Шахедів»

Сьогодні, 7 грудня, українська протиповітряна оборона збила 15 ударних дронів-камікадзе. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч проти 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з мису Чауда (окупований Крим)», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА «Shahed-136/131». Основні напрямки удару – Хмельницька та Одеська області.



Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БПЛА супротивника. Залучалися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.



Нагадаємо, РФ намагається покращити іранські дрони-камікадзе «шахед» на основі досвіду ударів по Україні. Їх фарбують у чорний колір та використовують українські SIM-картки з модемом 4G.