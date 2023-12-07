Окупанти за добу атакували 10 населених пунктів Донеччини: є руйнування

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: поліція

Російські окупанти минулої доби завдали 14 ударів по цивільному населенню, вони гатили з авіації, РСЗВ «Смерч», «Град», ЗРК «С-300», танків, артилерії. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Під вогнем знаходилися 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Сіверськ, Часов Яр, селища Андріївка, Північне, села Богатир, Ласточкине, Нелипівка, Семенівка. Внаслідок атаки руйнування зазнали 10 цивільних об'єктів — житловий будинок, підприємство, ангари, екскаватор, залізнична колія, ЛЕП, тепломережа», — йдеться у повідомленні.





Зазначається, що по Авдіївці окупанти вдарили з авіації та танків, поранили двох мирних мешканців. Ракету С-300 Росія спрямувала на селище Андріївка – травмовано цивільну особу.



Крім того, ще одна людина отримала поранення внаслідок артобстрілу Нелипівки.





Сіверськ війська РФ накрили «Градами», снаряди влучили у багатоквартирний будинок.



Нагадаємо, 6 грудня росіяни поранили чотирьох мирних жителів Донбасу: двох в Авдіївці, одного в Андріївці та Нелипівці.