Поширював російську пропаганду: судитимуть мешканця Покровська

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували злочинну діяльність мешканця Покровська. Про це повідомляє прес-служба ГУ СБ у Донецькій та Луганській областях.

За даними слідства, зловмисник у соцмережі виправдовував злочини російських оккупантів та популяризував ватажків незаконних збройних формувань.

Для проведення антиукраїнської інформаційної діяльності агітатор використав свій обліковий запис у забороненій соціальній мережі «Однокласники».

Також покровський пенсіонер поширював прокремлівські наративи з бомбардування Донбасу та братні народи.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за:

— ч.2 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади),

— ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України),

- ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження направлено до суду для розгляду по суті.