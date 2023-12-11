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Поширював російську пропаганду: судитимуть мешканця Покровська

11 грудня 2023, 22:28

Поширював російську пропаганду: судитимуть мешканця Покровська

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували злочинну діяльність мешканця Покровська. Про це повідомляє прес-служба ГУ СБ у Донецькій та Луганській областях.

За даними слідства, зловмисник у соцмережі виправдовував злочини російських оккупантів та популяризував ватажків незаконних збройних формувань.

Для проведення антиукраїнської інформаційної діяльності агітатор використав свій обліковий запис у забороненій соціальній мережі «Однокласники».

Також покровський пенсіонер поширював прокремлівські наративи з бомбардування Донбасу та братні народи.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за:
— ч.2 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади),
— ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України),
- ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження направлено до суду для розгляду по суті.

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