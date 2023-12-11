Распространял российскую пропаганду: будут судить жителя Покровска

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали преступную деятельность жителя Покровска. Об этом сообщает прес-служба ГУ СБ в Донецкой и Луганской областях.

По данным следствия, злоумышленник в соцсети оправдывал преступления российских окупантов и популяризировал предводителей незаконных вооруженных формирований.

Для проведения антиукраинской информационной деятельности агитатор использовал свой аккаунт в запрещенной социальной сети «Одноклассники».

Также покровский пенсионер распространял прокремлевские нарративы по бомбардировкам Донбасса и братские народы.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении за:

— ч.2 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти),

— ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

— ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Материалы уголовного производства направлены в суд для рассмотрения по существу.