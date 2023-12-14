Окупанти вдарили по Авдіївці: постраждав чоловік

Російські окупанти минулої доби, 13 грудня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки мешканця Авдіївки травмовано. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«За 13 грудня росіяни поранили 1 жителя в Авдіївці», — написав він.



Крім того, за його словами, вдалося встановити інформацію по 1 людині, яка була поранена раніше — у Торецьку.



З початку повномасштабної війни на Донеччині внаслідок обстрілів окупантів загинули 1790 осіб, ще 4377 цивільних отримали поранення.



Нагадаємо, окупанти 13 грудня атакували Нікополь на Дніпропетровщині за допомогою дрону та обстріляли з артилерії. Постраждала жінка.