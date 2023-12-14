У Росії призначили нового командира знищеного Україною ракетного крейсера «Москва»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало наказ міністра оборони РФ Сергія Шойгу №1012 із грифом «для службового користування» про призначення командира ураженого крейсера «Москва».



«Згідно з датованим 10 вересня 2022 р. документом, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера "Москва" з'явився новий командир ― Саватєєв Андрій Ігорович», — зазначили в ГУР.

Новим командиром крейсера, що «потонув», став Саватєєв Андрій. Фото: ГУР

«Вакантну» посаду командира Саватєєв обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків. Нагадаємо, Сили безпеки та оборони України знищили крейсер «Москва» у квітні 2022 року.



13 квітня 2022 року в Чорному морі ракетним ударом з українського комплексу «Нептун» було потоплено російський крейсер «Москва».



