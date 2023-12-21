Сили оборони збили 34 із 35 «шахедів» окупантів

У ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed», запустивши 35 безпілотників з трьох різних напрямків. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Усього зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131", які атакували хвилями в різний час, у період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня», - зазначили в командуванні Повітряних Сил.



Цієї ночі в різних напрямках українським системам ППО вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА супротивника.



Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.



Нагадаємо, вчора, 20 грудня, росіяни вкотре обстріляли Україну, випустивши ударні дрони та ракети. Сили протиповітряної оборони збили 18 із 19 БПЛА.