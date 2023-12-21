Умєров призове чоловіків, які виїхали за кордон

Міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю німецькому телеканалу Welt повідомив, що наступного року хоче залучити на військову службу чоловіків, які живуть за кордоном.



Під визначення глави міноборони потрапляють українці призовного віку від 25 до 60 років, які мешкають у Німеччині та інших країнах.



За його словами, їм доведеться з'явитися до призовних пунктів збройних сил. Він також дав зрозуміти, що будуть санкції та покарання, якщо хтось не виконає запит.



«Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно», - сказав Умєров.



Нагадаємо, військові запропонували президенту мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей, про що він розповів на пресконференції 19 грудня.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що сільський голова може самостійно формувати та підписувати повістки. Президент України Володимир Зеленський обговорював мобілізацію під час засідання Ставки верховного головнокомандувача наприкінці листопада.



Кремль також може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року. Хоча Путін «пообіцяв» росіянам, що другої хвилі мобілізації «не буде».