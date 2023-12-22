Бійці Нацгвардії знищили російський «Ланцет» з автоматів

Уламки знищеного російського безпілотника. Фото: Нацгвардія України

На Запорізькому напрямку бійці 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» знищили російський ударний БпЛА «Ланцет» зі стрілецької зброї. Про це повідомило Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії.

Безпілотний літальний апарат, що рухався з боку тимчасово окупованих територій у напрямку позицій українських військ, помітили артилеристи групи спостереження.

Точними пострілами трьох військовослужбовців зі стрілецької зброї, а саме АК-74, БпЛА був уражений. Вибухнувши в небі, уламки «Ланцета» впали за 30 метрів від своєї мети.

Зазначається, що на цьому напрямі фронту працювати зі стрілецькою зброєю по БпЛА росіян, таких як ZALA, «Орлан» та «Ланцет», доводиться майже щодня. За словами військовослужбовців, знищити подібну мету у небі з автомата Калашнікова майже неможливо.

Нагадаємо, сьогодні вночі сили протиповітряної оборони знищили 24 із 28 «шахедів» окупантів. Є попадання в інфраструктурний об'єкт у Миколаївській області, уламками дронів пошкоджено зерносховище на Одещині.