На Донеччині не можуть завершити капремонт двох лікарень — не проходять платежі за роботу

В закладах охорони здоров'я Донецької області наразі виникли проблеми з перерахуванням платежів за виконані роботи з облаштування укриттів. Як повідомив директор департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Володимир Колесник, це затримує процес завершення робіт.



Одну медустанову капітально ремонтують у Слов'янську, іншу — у Краматорську. Обидва проєкти — коштом державної субвенції та грошей з обласного та місцевих бюджетів.



«В одному із закладів охорони здоров'я перші документи подано до Державної казначейської служби України, проплати поки немає. На жаль, підрядник виконав початок робіт власним коштом у розмірі 1,2 мільйона гривень. Казначейство поки що не пропускає платежів, а субвенцію потрібно використовувати до кінця року. Ми надіслали листа до міністерства охорони здоров'я та просимо допомоги у цьому питанні. За іншим проєктом касові витрати становлять 539 тисяч гривень. Загальна його вартість — 6,2 мільйона гривень. Перші платежі проплачені, оскільки роботи розпочалися раніше, проте так само далі платежі не йдуть, тому чекаємо на відповідь щодо наших проблемних питань», — сказав Колесник на нараді.



До кінця року урядовці планують закінчити проєкти ремонтів ще у двох лікарнях Краматорська.