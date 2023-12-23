У РНБО прокоментували мобілізацію жінок в Україні

В Україні мобілізація жінок проводитиметься виключно на добровільній основі. Призов жінок — лише за особистим їхнім бажанням. Про це в ефірі «Українського радіо» заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

«Якщо в тієї чи іншої жінки є бажання служити, вона може добровільно звернутися до Центру комплектації, заповнити відповідні документи, пройти медичну комісію. Після того вона може брати участь на рівні із чоловіками. Але це лише за бажаннями осіб жіночої статі», — наголосив секретар РНБО.

У Збройних силах України від часу повномасштабного вторгнення РФ суттєво зросла кількість жінок. На сьогоднішній день понад 60 тисяч загалом жінок у ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні розвіяли фейк щодо примусової мобілізації жінок.