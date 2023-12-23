В СНБО прокомментировали мобилизацию женщин в Украине

В Украине мобилизация женщин будет производиться исключительно на добровольной основе. Призыв женщин – только по личному их желанию. Об этом в эфире «Украинского радио» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Если у той или иной женщины есть желание служить, она может добровольно обратиться в Центр комплектации, заполнить соответствующие документы, пройти медицинскую комиссию. После того она может участвовать на уровне с мужчинами. Но это только по желаниям лиц женского пола», — подчеркнул секретарь СНБО.

В Вооруженных силах Украины со времени полномасштабного вторжения РФ существенно выросло количество женщин. На сегодняшний день более 60 тысяч в целом женщин в ВСУ.

Напомним, в Украине развеяли фейк относительно принудительной мобилизации женщин.