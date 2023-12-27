З вівторка, 27 грудня, українці можуть обміняти сертифікати за програмою «єВідновлення» на нове житло. Про це повідомляє міністерство цифрової трансформації України.



Для того, щоб використовувати отриманий житловий сертифікат для покупки нерухомості, потрібно:

Оновіть програму «Дія» до останньої версії. У розділі «Відновлення» відкрийте вкладку «Сертифікати на житло». Натисніть кнопку «Забронювати гроші».



Діждатися в додатку Дія підтвердження, що кошти заброньовані. Підтвердження надійде протягом 5 робочих днів.



Зауважимо, що оформити угоду купівлі-продажу нового будинку потрібно протягом 30 днів.

Для цього потрібно звернутися до нотаріуса, який має доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.



«Перш ніж забронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об'єкт нерухомості. Без цього не вдасться використати сертифікат», — сказано у повідомленні.



Припинити право власності можна у ЦНАП чи нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора.



«Нагадаємо, щоб отримати житловий сертифікат, потрібно подати заяву про зруйноване майно через Дію. Далі комісія пропрацює його та визначить суму компенсації. Після цього житловий сертифікат із відповідною інформацією відобразиться у вашому додатку», — повідомили у Мінцифрі.