Со вторника, 27 декабря, украинцы могут обменять сертификаты по программе «єВідновлення» на новое жилье. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Для того чтобы использовать полученный жилищный сертификат для покупки недвижимости, нужно:

Обновите приложение «Дія» до последней версии. В разделе «єВідновлення» откройте вкладку «Сертификаты на жилье». Нажмите «Забронировать деньги».

Дождаться в приложении Действие подтверждения о том, что средства забронированы. Подтверждение поступит в течение 5 рабочих дней.

Заметим, что оформить сделку купли-продажи нового дома необходимо в течение 30 дней.

Для этого нужно обратиться к нотариусу, имеющему доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества.

«Прежде чем забронировать средства, необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости. Без этого не удастся использовать сертификат", - сказано в сообщении.

Прекратить право собственности можно у ЦНАП или у нотариуса, который имеет полномочия государственного регистратора.

«Напомним, чтобы получить жилищный сертификат, нужно подать заявление о разрушенном имуществе через Действие. Далее комиссия проработает его и определит сумму компенсации. После этого жилищный сертификат с соответствующей информацией отобразится в вашем приложении», — сообщили в Минцифре.