Запоріжжя атакували ракетами: двоє загиблих, 10 поранених, під завалами можуть бути люди

Окупанти атакували Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко

Сьогодні вранці, 29 грудня, Запоріжжя також потрапило під ракетну атаку росіян. Відомо, що дві жінки загинули, ще 10 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.



«Сьогодні в період часу з 07:30 по 08:25 військовими РФ завдано масованого ракетного удару по Запоріжжю», — написав Малашко.



За його словами, Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.



«Загинули жінки. Попередньо — 10 постраждалих. Під завалами однієї з споруд можуть бути люди», — уточнив він.



Одна з ворожих ракет була збита засобами ППО у Запорізькому районі.



Нагадаємо, в результаті ракетної атаки по Києву в Шевченківському районі під завалами складського приміщення опинилися троє людей. Незабаром стало відомо, що рятувальники дістали тіло одного загиблого, триває пошуково-рятувальна операція.