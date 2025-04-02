Незважаючи на санкції: у Росії збільшилася кількість мільярдерів

Російські мільярдери б'ють рекорди зі збільшення капіталу, незважаючи на санкції та війну. Фото: Bild

У Росії стало більше мільярдерів, ніж будь-коли. За даними щорічного рейтингу Forbes, у 2024 році у списку найбагатших людей світу опинилися 146 росіян, включаючи одразу 15 нових імен. Таким чином, Росія посіла п'яте місце у світі за кількістю мільярдерів, пише BILD.

Зазначається, що 14 із 20 найзаможніших росіян перебувають під санкціями з боку США, ЄС та Великобританії. Однак це, схоже, не заважає їм множити капітали.

За даними Forbes, загальний статок російських мільярдерів досяг рекордних 625,5 мільярда доларів — майже вдвічі більше, ніж у 2022 році, коли сума впала до 352,8 мільярда через початок війни.

Очолює рейтинг найбагатших росіян співвласник «Лукойлу» Вагіт Алекперов. Лише за 2024 рік він отримав понад два мільярди доларів дивідендів. Зараз його статки оцінюються в 28,7 мільярда доларів.