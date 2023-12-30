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Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення

30 грудня 2023, 09:35

Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення

П'ятеро мешканців Донецької області отримали поранення внаслідок російських обстрілів минулої доби. П'ятеро мешканців Донецької області отримали поранення внаслідок російських обстрілів минулої доби.

Російські окупаційні війська не припиняли обстріл населених пунктів Донецької області протягом минулої доби. Внаслідок цих атак постраждали кілька мешканців області. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що за 29 грудня росіяни поранили п'ятьох жителів Донбасу: троє в Красногорівці, один в Авдіївці, один у Торецьку.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ за 28 грудня обстріляла Донецьку область. В результаті атаки одна людина загинула, двох людей поранено.

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