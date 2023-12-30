Из-за российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки пять человек получили ранения

Пятеро жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за прошедшие сутки.

Российские оккупационные войска не прекращали обстрел населенных пунктов Донецкой области в течение минувших суток. В результате этих атак пострадало несколько жителей области. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.

Отмечается, что за 29 декабря россияне ранили пять жителей Донбасса: три в Красногоровке, один в Авдеевке, один в Торецке.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ за 28 декабря обстреляла Донецкую область. В результате атаки один человек погиб, двое людей ранены.