У Білгороді лунали вибухи: постраждали двоє чоловіків, пошкоджено понад 30 автомобілів

Вибухи у Білгороді: пошкоджено понад 30 автомобілів, є поранені. Фото: Валентин Демидов

У російському Білгороді сьогодні вночі, 5 січня, лунали вибухи, були «прильоти». Внаслідок чого двоє людей постраждали, також значні пошкодження. Про це повідомив губернатор області Вячеслав Гладков.



«Ця ніч у Білгороді пройшла знову тривожно. Черговий обстріл, двоє людей постраждалих. Одному з них було зроблено операцію — видалили уламок із плеча. Другий має легке поранення», — зазначив він.

Також, за словами мера міста Валентина Демидова, відомо про пошкодження понад 30 автомобілів та близько 130 шибок у квартирах будинків. Міський голова виклав фотографії наслідків.

За словами губернатора, у лікарнях Москви та Білгородської області 74 поранених. Зокрема, 20 людей у реанімації міста Москви.



Нагадаємо, ввечері 4 січня двоє людей, за попередніми даними, постраждали під час обстрілу Білгорода та Білгородського району.