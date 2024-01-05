В Белгороде гремели взрывы: пострадали двое мужчин, больше 30 автомобилей повреждены

Взрывы в Белгороде: повреждено более 30 автомобилей, есть раненые. Фото: Валентин Демидов

В российском Белгороде сегодня ночью, 5 января, гремели взрывы, были «прилеты». В результате чего два человека пострадали, также значительные повреждения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго легкое ранение», — отметил он.

Также, по словам мэра города Валентина Демидова, известно о повреждениях более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов. Городской голова выложил фотографии последствий.

По словам губернатора, в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. В частности, 20 человек в реанимации города Москвы.



Напомним, вечером 4 января двое человек, по предварительным данным, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района.