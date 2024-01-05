Окупанти обстріляли підстанцію та ТЕС на Донеччині: знеструмлено шахту, 17 працівників опинилися під землею

Російські окупанти атакували підстанцію та ТЕС у Донецькій області. Одна з шахт була знеструмлена, 17 гірників вивели на поверхню. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Внаслідок обстрілу на Донеччині знеструмлювалося обладнання однієї з підстанцій — без напруги залишилися побутові споживачі та шахта», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у шахті на той момент перебували 17 працівників, на поверхні виникла пожежа, вже займання ліквідовано.



Крім того, увечері 4 січня росіяни обстріляли ТЕС у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждалих немає, відключено блок.



Нагадаємо, 31 грудня російські війська вкотре обстріляли теплоелектростанцію на сході України.