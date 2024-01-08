Загарбники облаштують укриття з тіл загиблих товаришів по службі — ВСУ

Окупанти зазнають значних втрат на Авдіївському напрямку. Росіяни почали облаштовувати укриття з трупів товаришів по службі, щоб сховатися від українських ударних безпілотників. Про це повідомила сьогодні пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«Це район Степового, що на Авдіївському напрямі. Російські загарбники не залишають спроб взяти населений пункт, проте замість успіху — шалені втрати», — йдеться у повідомленні.

Окупанти облаштовують там «нори» і окрім звичної обробки з палиць і тканини, викладають як «додатковий захист» від ударів тіла вже загиблих росіян, йдеться в повідомленні.

У Сухопутних військах інформують, що такі втрати, зокрема, завдають бійці з ударних роти БПЛА 47 ОМБр.

Раніше повідомлялося, що оператори 3-го окремого полку СЗГ під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку виявили та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «ТІРАДА-2».