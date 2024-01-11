У Донецьку під час обстрілу поранено 5 людей, пошкоджено будинки, дитячий садок та школу

В окупованому Донецьку ввечері 11 січня під обстріл потрапив Куйбишевський район. На даний момент відомо про п'ятьох поранених жителів. Про це заявили в окупаційній адміністрації ДНР. У двох жінок стан середньої тяжкості. Водій маршрутного таксі №10, а також двоє чоловіків у тяжкому стані.

За різними адресами сталося три пожежі. По вулиці Куйбишева горіла покрівля приватного будинку, газова труба та два вантажні автомобілі. Наразі пожежі ліквідовано.

Також пошкоджено будівлю промислового підприємства, два дитячі садки, школу, котельню.