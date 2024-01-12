На околиці окупованої Горлівки внаслідок бойових дій двоє людей загинули та шість поранено

Двоє людей загинули і шістьох поранено в селищі Гольмівський.

У тимчасово окупованому селищі Гольмівський на околиці Горлівки Донецької області нібито безпілотник потрапив до реанімаційного автомобіля. Внаслідок цього двоє людей загинули та шість отримали поранення. Про це повідомляє окупаційна влада.



Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін у соцмережах повідомив, що «внаслідок української збройної агресії у селищі Гольмовський загинуло двоє людей, ще шестеро горлівчан отримали поранення різного ступеня».



Як він зазначив, автомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце обстрілу для надання екстреної допомоги пораненим, атакували з БПЛА — його боєприпас прицільно скинутий на машину.



«Мер» Горлівки Іван Приходько уточнив, що спочатку було поранено енергетики. Згодом дрон атакував реанімобіль, який приїхав забрати поранених.



«Фельдшер та співробітник енергопостачальної компанії загинули. Водій реанімобіля та лікар зазнали поранень», — написав Приходько.



Нагадаємо, за 11 січня територія Костянтинівської громади зазнала російських обстрілів у районі населених пунктів Біла Гора, Дилиївка, Олександро-Шультине, Нелипівка, Предтечине, Миколаївка, які знаходяться неподалік лінії зіткнення.