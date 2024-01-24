Колишній військовополонений вважає заяву РФ про перевезених на збитому Іл-76 неправдою

Колишній військовополонений Макс Колесніков вважає заяву Міноборони Росії про перевезених на збитому Іл-76 неправдою через вказану кількість супроводжуючих. Про це він написав у себе в соцмережі X.



«А ось перша 100% брехня про Іл. Міністерство війни росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (ТРИ) супроводжуючих. Це повний пи***ож. Коли мене везли літаком з Брянську в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їх воєнної поліції. 3 охоронця, ага.», — пояснив військовослужбовець ЗСУ.

А ось перша 100% брехня про Іл.

Міністерство війни росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 (ТРИ) супроводжуючих.

Це повний піздьож. Коли мене везли літаком із Брянську до Білгорода, то на 50 полонених було десь рив 20 з їх воєнної поліції. 3 охоронця, ага. — Max Kolesnikov (@mx_kolesnikov) January 24, 2024



Раніше Міноборони РФ повідомило, що на борту Іл-76 знаходилися 65 українських військовополонених, які транспортувалися до Білгородської області для обміну, а також 6 членів екіпажу літака та 3 супроводжуючих.



Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими також закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації через поширення російськими пропагандистськими ресурсами заяв про падіння у РФ військово-транспортного літака, який нібито перевозив українських військовополонених.