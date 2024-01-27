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У ЗСУ не підтвердили наступ Росії на Харків

27 січня 2024, 17:35

У ЗСУ не підтвердили наступ Росії на Харків

Загрози для Харкова із боку російських загарбників немає. Противник не може перемістити свої війська так, щоби цього не побачили українські захисники. Про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі Еспресо в суботу, 27 січня.

«Кількість російських військ, що знаходяться на північному кордоні, відстежується. Наразі війна триває у такому "онлайні", і зробити якісь приховані переміщення сил та засобів для обох сторін практично неможливо», — зазначив він.

За словами спікера Сухопутних військ ЗСУ, сьогодні на північному кордоні здійснюється зміцнення, виробляється інженерне обладнання кордону, зокрема є сили та засоби для цього. Загрози для Харкова на півночі немає.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Тяжкі бої йдуть у районі населених пунктів Сіньківка та Табаївка.

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15:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:32
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