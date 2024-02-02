Під час обстрілу росіянами Авдіївки поранено одного мирного жителя

Минулої доби, 1 лютого, росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши місцевого жителя Авдіївки. Про це написав у себе в Telegram голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 1 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці», - йдеться у повідомленні Філашкіна.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи на сьогодні становить 1849 осіб убитими та 4530 – пораненими.







Нагадаємо, в ніч проти 1 лютого російська армія вкотре атакувала Мирноград Донецької області. Під вогонь потрапив «Пункт незламності», інформація про загиблих та поранених не надходила.