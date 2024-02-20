Україна розпочала розслідування розстрілу українських полонених біля Роботино

Служба безпеки України та прокурори розслідуватимуть розстріл окупантами українських військовополонених поблизу Роботино Запорізької області. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора України.

Сьогодні, 20 лютого, в Інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон.

Відомо, що сама подія сталася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботино Запорізької області.

Прокурори зазначають, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

«Під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН для з'ясування всіх обставин з приводу нещодавнього розстрілу українських військовослужбовців з боку окупантів в Авдіївці Донецької області.