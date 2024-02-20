Украина начала расследование расстрела украинских пленных возле Роботино

Служба безопасности Украины и прокуроры будут расследовать расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора Украины.

Сегодня, 20 февраля, в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ трех украинских защитников, взятых в плен.

Известно, что само событие произошло 18 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

Прокуроры отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

«Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области», — говорится в сообщение.

Напомним раннее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН для выяснения все обстоятельств по поводу недавнего расстрела украинских военнослужащих со стороны оккупантов в Авдеевке Донецкой области.