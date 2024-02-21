Росія планує відновити всі аеропорти в окупованих регіонах до 2030 року

Донецький аеропорт. Фото: facebook / GeneralStaff

Російська влада планує відновити до 2030 року всі аеропорти у тимчасово окупованих регіонах України. Про це пропагандистському телеканалу «Звєзда» заявив заступник міністра транспорту Василь Десятков.



«Плани відновлення залишаються, все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація», — сказав Десятков.



За його словами, в Луганську та Маріуполі менше руйнувань і не потрібно великих вкладень. Тому до 2030 року окупаційна влада зібралася відновити п'ять аеропортів.



Нагадаємо, влада Росії відмовилася раніше від відновлення аеропорту в окупованому Маріуполі в найближчі два роки.



Ще у 2015 році незаконне угруповання «ДНР» розраховувало на відновлення роботи донецького аеропорту.