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Головне за день: Удари по полігонам військ РФ. Росіяни хочуть вийти на межі Луганщини

22 лютого 2024, 00:43

Головне за день: Удари по полігонам військ РФ. Росіяни хочуть вийти на межі Луганщини

Суспільство

 Військовий армії РФ Андрій Морозов (Мурз), який воює в Україні з 2014 року, скоїв самогубство після того, як начальство змусило його видалити зі свого Telegram-каналу пост про реальні втрати російської армії в боях за Авдіївку.

Бойові дії

 Збройні сили України завдали удару по полігону російських військ поблизу Подо-Калинівки на окупованій частині Херсонської області. Відео удару опублікували українські телеграм-канали. Також факт атаки підтверджують російські джерела. Український телеграм-канал «Миколаївський Ваньок» пише, що керівництво російського угруповання військ «Дніпро» приїхало з перевіркою вогневої підготовки підрозділів, яких готують на штурми Кринок. Він стверджує, що внаслідок обстрілу загинули 60 російських військових та командирський склад.

Вдень 20 лютого українські військові, ймовірно, завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі на окупованій частині Донецької області, де йшла побудова російських військових. У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти 36-ї гвардійської мотострілецької бригади були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва. Загалом, за різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.

Пропагандист Ігор Дмитрієв, який втік до Росії з України, повідомив у своєму телеграм-каналі про масову загибель солдатів армії РФ тиждень тому в окупованому Докучаєвську Донецької області.

В окупованому Донецьку під обстріл потрапила лікарня імені Калініна. За інформацією «влади», удару було завдано з РСЗВ, влучання сталося в лабораторний корпус. Постраждала співробітниця лікарні. Жінка перебуває у стані середньої тяжкості.

В українській розвідці заявили, що росіяни намагатимуться вийти на адмінкордон Луганської області до псевдовиборів президента Росії, запланованих на 15-17 березня.

Російським військам вдалося захопити село Побєда на Донеччині. У мережі було опубліковано фото, на якому, як стверджують, російські військові встановили червоний прапор на одному з будинків у центрі села. Наразі офіційних підтверджень про окупацію Побєди не було.

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