Главное за день: Удары по полигонам войск РФ. Россияне хотят выйти на границы Луганщины

Общество



Военный армии РФ Андрей Морозов (Мурз), воюющий в Украине с 2014 года, совершил самоубийство после того, как начальство заставило удалить его из своего Telegram-канала пост о реальных потерях российской армии в боях за Авдеевку.



Боевые действия



Вооруженные силы Украины нанесли удар по полигону российских войск вблизи Подо-Калиновки на оккупированной части Херсонской области. Видео удара опубликовали украинские телеграм-каналы. Также факт атаки подтверждают и российские источники. Украинский телеграм-канал «Николаевский Ванек» пишет, что руководство российской группировки войск «Днепр» приехало с проверкой огневой подготовки подразделений, которых готовят на штурмы Крынок. Он утверждает, что результате обстрела погибли 60 российских военных и командирский состав.



Днем 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе на оккупированной части Донецкой области, где шло построение российских военных. В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты 36-й гвардейской мотострелковой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.



Бежавший в Россию из Украины пропагандист Игорь Дмитриев сообщил в своем телеграм-канале о массовой гибели солдат армии РФ неделю назад в оккупированном Докучаевске Донецкой области.



В оккупированном Донецке под обстрел попала больница имени Калинина. По информации «властей», удар был нанесен из РСЗО, попадание произошло в лабораторный корпус. Пострадала сотрудница больницы. Женщина находится в состоянии средней тяжести.



В украинской разведке заявили, что россияне будут пытаться выйти на админграницы Луганской области до псевдовыборов президента России, запланированных на 15–17 марта.



Российским войскам удалось захватить село Победа в Донецкой области. В сети было опубликовано фото, на котором, как утверждается, российские военные установили красный флаг на одном из домов в центре села. На данный момент официальных подтверждений об оккупации Победы не было.

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