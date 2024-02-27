На Київщині компанія молодих людей святкувала день народження, стріляючи в повітря та вигукуючи гасло «Ахмат — сила!». Про це повідомив телеграм-канал «Київ city».

Зазначається, що інцидент стався в одному із котеджних містечок під Києвом.

Компанія молодих людей «голосно» святкувала 18-річчя одного з них під час комендантської години.

На відео, яке, за інформацією місцевих медіа, було знято в ніч проти 25 лютого 2024 року, видно, як молоді люди стріляють із пістолета у повітря. Крім того, на відео чути, як один із них каже: «всі разом», після чого юнаки вигукують кадировське гасло «Ахмат — сила».

У соцмережах стверджуть, що іменинником нібито був Давид Борисович Герман — син бізнесмена Бориса Германа, який обвинувачується в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка у 2018 році.