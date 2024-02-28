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Головне за день: Придністров'я звернулося до Москви. ЗСУ «відбила» Красногорівку

28 лютого 2024, 23:19

Головне за день: Придністров'я звернулося до Москви. ЗСУ «відбила» Красногорівку

Політика

 Депутати Придністров'я на з'їзді в середу, 28 лютого, звернулися до Ради Федерації та Державної Думи Росії з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах «посилення тиску Молдови».

Поріг застосування Росією тактичної ядерної зброї насправді значно нижчий, ніж публічно заявляли російські офіційні особи. Про це повідомило британське видання Financial Times з посиланням на російські секретні документи. Йдеться про 29 секретних військових файлів, складених у період з 2008 по 2014 рік. Це сценарії військових ігор та презентації для офіцерів ВМФ, де обговорюються принципи застосування ядерної зброї.

Права людини

 Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» ухвалив незаконний вирок мешканцю Луганської області. Громадянина РФ Б., 1977 року народження, уродженця Тернопільської області позбавили волі на 12 років за звинуваченням у «шпигунстві».

Бойові дії

 Українські військові взяли під контроль Красногорівку на Донеччині. Напередодні сили армії РФ атаками атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли до міста. Щоб не допустити закріплення ворога, підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів провели бойову операцію.

Збройні сили України завдали удару за місцем збору особового складу 155-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ в Єленівці, Донецької області. Внаслідок удару 19 військовослужбовців бригади загинуло, ще 12 отримали поранення. Серед загиблих підполковник, заступник командира бригади Роман Кожухов, майор Олександр Абілов та каптан Наїль Шахманов. Командир 155 ОБрМП полковник Михайло Гудков – поранений. Командування бригади російської армії проводило шикування на честь нагородження окремих військовослужбовців бригади, які відзначилися на війні.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як російський окупант вирішив здатися в полон, помітивши над собою сон українських військових. Відео опублікували військові 10-ти окремої гірничо-штурмової бригади «Едельвейс».

73-й морський центр спеціальних операцій ВМС України під час спроби висадки на Тендровську косу на Херсонщині потрапили в засідку, повідомляють російські телеграм-канали та публікують фото. Також інформацію підтверджують українські військовослужбовці та військові блогери. Вони публікують некрологи із іменами загиблих українських спецназівців.

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