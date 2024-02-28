Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Приднестровье обратилось к Москве. ВСУ «отбила» Красногоровку

28 февраля 2024, 23:19

Главное за день: Приднестровье обратилось к Москве. ВСУ «отбила» Красногоровку

Политика

Депутаты Приднестровья на съезде в среду, 28 февраля, обратились в Совет Федерации и Государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях «усиления давления Молдовы».

Порог применения Россией тактического ядерного оружия в реальности значительно ниже, чем публично заявляли российские официальные лица. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на утекшие российские секретные документы. Речь идет о 29 секретных военных файлах, составленных в период с 2008 по 2014 год. Это сценарии военных игр и презентации для офицеров ВМФ, в которых обсуждаются принципы применения ядерного оружия.

Права человека

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» вынес незаконный приговор жителю Луганской области. Гражданина РФ Б., 1977 года рождения, уроженца Тернопольской области лишили свободы на 12 лет по обвинению в «шпионаже».

Боевые действия

Украинские военные взяли под контроль Красногоровку в Донецкой области. Накануне силы армии РФ атаками атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. Чтобы не допустить закрепления врага, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ в Еленовке, Донецкой области. Вследствие удара 19 военнослужащих бригады погибло, еще 12 получили ранения. Среди погибших подполковник, заместитель командира бригады Роман Кожухов, майор Александр Абилов и каптан Наиль Шахманов. Командир 155 ОБрМП полковник Михаил Гудков — ранен. Командование бригады российской армии проводило построение в честь награждения отдельных военнослужащих бригады, отличившихся на войне.

В сети появилось видео, на котором видно, как российский оккупант решил сдаться в плен, заметив над собой дрон украинских военных. Видео опубликовали военные 10 отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

73-й морской центр специальных операций ВМС Украины во время попытки высадки на Тендровскую косу в Херсонской попали в засаду, сообщают российские телеграмм-каналы и публикуют фото. Также информацию подтверждают украинские военнослужащие и военные блогеры. Они публикуют некрологи с именами погибших украинских спецназовцев.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
00:21
Войска РФ продолжают продвигаться западнее Авдеевки — DeepState
23:19
Главное за день: Приднестровье обратилось к Москве. ВСУ «отбила» Красногоровку
23:03
Украинские бойцы ССО попали в засаду при попытке высадки на Тендровскую косу
20:50
ВСУ предположительно ударили ракетами по скоплению оккупантов в Еленовке
15:58
Депутаты Приднестровья обратились к Москве за «защитой»
11:28
Россияне продвинулись южнее на Авдеевском и Марьинском направлениях — DeepState
10:40
Оккупанты 15 раз обстреливали Донецкую область за прошедшие сутки, есть жертвы
08:00
Войска РФ могут захватить села к западу от Авдеевки — ISW
23:17
Главное за день: РФ захватила два поселка на Донетчине. Пытки украинских военных в плену
17:18
ВСУ отошли от поселков Степовое и Северное под Авдеевкой — ОСГВ «Таврия»
16:58
Россияне начали строить железную дорогу из Мариуполя в Крым
14:42
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина
14:30
Россияне ежедневно наступают, идут активные бои: замкомандира Третьей штурмовой рассказал о ситуации под Авдеевкой
08:37
Путин включил украинские области в Южный военный округ: анализ ISW
23:59
Войска РФ оккупировали Степовое и Северное под Авдеевкой — DeepState
23:37
Главное за день: Армия РФ штурмует Орловку. Силы обороны Украины отошли от Ласточкино
10:42
Оккупанты пытаются захватить села под Авдеевкой, нанося массированные авиаудары
09:48
Озвученные Зеленским потери ВСУ отличаются от оценки США — NYT
08:05
За сутки россияне больше всего атаковали на Авдеевском и Марьинском направлениях — Генштаб
07:35
Россияне обстреляли Днепр, есть пострадавшие
все новости
00:21
Войска РФ продолжают продвигаться западнее Авдеевки — DeepState
23:19
Главное за день: Приднестровье обратилось к Москве. ВСУ «отбила» Красногоровку
23:03
Украинские бойцы ССО попали в засаду при попытке высадки на Тендровскую косу
22:11
Россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область: погибла женщина, есть раненые
21:09
Третья штурмовая бригада ВСУ выбила силы РФ из Красногоровки в Донецкой области
20:50
ВСУ предположительно ударили ракетами по скоплению оккупантов в Еленовке
20:25
Совет ЕС окончательно одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
19:43
В Донецкой области стартовал пилотный проект «Укрпочта. Аптека»: как воспользоваться услугами
19:20
Из Селидовской, Новогродовской и Покровской общин эвакуировались 10 семей
18:56
Россия не получила желаемого от съезда «депутатов» Приднестровья — украинская разведка
18:29
Россияне сбросили КАБ на вокзал в Великом Бурлуке: среди жертв есть ребенок
17:59
Бельгия объявила о выделении 200 млн евро на закупку 800 тыс. снарядов для Украин
17:27
Россия атаковала Днепропетровщину: погибла женщина
16:55
Краматорск: В домах с низким уровнем оплаты услуг будут отключать лифты
16:40
БпЛА атаковали Белгородскую область: повреждены линии электропередач
15:59
Силы обороны разгромили технику россиян с помощью дрона
15:58
Депутаты Приднестровья обратились к Москве за «защитой»
15:45
Войска РФ атаковали Купянск авиабомбами: двое людей погибли, четверо пострадавших, под завалами есть люди
15:40
Украина получила 760 млн долларов на выплаты пенсий и зарплаты спасателей
15:22
В Болгарии заявили о новом пакете военной помощи Украине
все новости
ВИДЕО
Приднестровье просит у России «защиты». Фото: Новости Приднестровья Депутаты Приднестровья обратились к Москве за «защитой»
28 февраля, 15:58
Солдат РФ сдается в плен. Фото: кадр из видео Россиянин сдался в плен дрону — видео
28 февраля, 13:25
Бои возле Работино. Фото: кадр из видео Четверо нацгвардейцев остановили колонну возле Работино
26 февраля, 12:22
Зафиксирован очередной случай расстрела россиянами безоружных украинских военнопленных. Скриншот видео Россияне в упор расстреляли 9 пленных бойцов ВСУ
25 февраля, 20:21
Российские военные напали на посетителей кафе в Крыму. Кадр из видео Российские военные напали на посетителей кафе в оккупированном Крыму
25 февраля, 12:56
Войска РФ атаковали Константиновку. Фото: Новости Донбасса Массированный удар по Константиновке: повреждены вокзал, храм, школы и магазины
25 февраля, 10:15

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама