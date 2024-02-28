Главное за день: Приднестровье обратилось к Москве. ВСУ «отбила» Красногоровку

Политика



Депутаты Приднестровья на съезде в среду, 28 февраля, обратились в Совет Федерации и Государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях «усиления давления Молдовы».



Порог применения Россией тактического ядерного оружия в реальности значительно ниже, чем публично заявляли российские официальные лица. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на утекшие российские секретные документы. Речь идет о 29 секретных военных файлах, составленных в период с 2008 по 2014 год. Это сценарии военных игр и презентации для офицеров ВМФ, в которых обсуждаются принципы применения ядерного оружия.



Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» вынес незаконный приговор жителю Луганской области. Гражданина РФ Б., 1977 года рождения, уроженца Тернопольской области лишили свободы на 12 лет по обвинению в «шпионаже».



Боевые действия



Украинские военные взяли под контроль Красногоровку в Донецкой области. Накануне силы армии РФ атаками атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. Чтобы не допустить закрепления врага, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию.



Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ в Еленовке, Донецкой области. Вследствие удара 19 военнослужащих бригады погибло, еще 12 получили ранения. Среди погибших подполковник, заместитель командира бригады Роман Кожухов, майор Александр Абилов и каптан Наиль Шахманов. Командир 155 ОБрМП полковник Михаил Гудков — ранен. Командование бригады российской армии проводило построение в честь награждения отдельных военнослужащих бригады, отличившихся на войне.



В сети появилось видео, на котором видно, как российский оккупант решил сдаться в плен, заметив над собой дрон украинских военных. Видео опубликовали военные 10 отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».



73-й морской центр специальных операций ВМС Украины во время попытки высадки на Тендровскую косу в Херсонской попали в засаду, сообщают российские телеграмм-каналы и публикуют фото. Также информацию подтверждают украинские военнослужащие и военные блогеры. Они публикуют некрологи с именами погибших украинских спецназовцев.

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