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РФ обстріляли центр Курахового: 16 людей постраждали, двоє з них у тяжкому стані

03 березня 2024, 16:22

РФ обстріляли центр Курахового: 16 людей постраждали, двоє з них у тяжкому стані

Росіяни атакували Курахове. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Курахове. Фото: Вадим Філашкін

Центр Курахового на Донеччині потрапив під обстріл окупантів сьогодні вдень, 3 березня. Станом на 16:10 відомо про 16 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За уточненою інформацією, всі поранені перебувають у лікарні та отримують усю необхідну медичну допомогу.

Філашкін зазначив, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу.

На місці атаки працюють представники місцевої влади, поліція та рятувальники.

Раніше ми писали, що внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу Покровського району шість цивільних зазнали поранень. Зокрема, вночі загарбники вдарили по Мирнограду чотирма ракетами С-300, а вранці атакували Покровськ. Наразі задокументовано понад 60 руйнувань.

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