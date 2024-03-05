ГУР показало відео з ударом по кораблю ЧФ РФ «Сергій Котов»

Момент вибуху російського корабля Сергій Котов. Фото: кадр із відео

ГУР продемонструвало відео знищення патрульного корабля ЧФ РФ «Сергія Котова».







Раніше стало відомо, що в районі тимчасово окупованої Керчі сьогодні вночі, 5 березня, було чути вибухи. Повідомляється, що в результаті атаки дронів міг бути потоплений російський корабель Сергій Котов.



Пізніше у ГУР підтвердили інформацію про ліквідацію чергового корабля росіян.

«У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котів», - йдеться в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що в ніч із 31 січня на 1 лютого українські розвідники знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ.



Як розповіли в ГУР, катер «Івановець» був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів було лише три одиниці. На його борту могли бути до 40 російських моряків.

Крім того, біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». У ГУР розповіли, що «Цезара Кунікова» було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму.