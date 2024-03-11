Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх трьох місяців — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом зими. Про це він сказав в інтерв'ю французькому новинному медіа BFMTV.

«Ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряної блокади, російської далекобійної зброї та високої щільності російських безпілотників», - сказав український лідер.

Також Зеленський сказав, що «настання Росії зупинено», а її армія «втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил».

Однак, за його словами, ситуація може змінитися через «місяць або тиждень», якщо українська армія не отримає достатньої підтримки.