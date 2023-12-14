Будівництво фортифікаційних споруд: інженери вже враховують дрони та касетні боєприпаси

Під час будівництва нових фортифікаційних споруд українські інженерні підрозділи враховують застосування противником нових зразків озброєння, у тому числі дронів та касетних боєприпасів, повідомив на брифінгу у Military Media Center представник Державної спеціальної служби транспорту полковник Віталій Кирилов.



За його словами, під час виконання фортифікаційних робіт ДССТ використовує досвід провідних країн-партнерів.



«Зокрема, нашими підрозділами вдало застосовується досвід Інженерного корпусу США, за яким створюється ефективне поєднання різних видів інженерних загороджень для досягнення поставленої мети в короткі терміни та з меншими витратами ресурсів», — додав Кирилов.



Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що потрібно прискоритися з будівництвом фортифікацій у Донецькій області.



